Mayan Princess Beach & Dive Resort

Das Resort der Luxusklasse liegt direkt am weissen Sandstrand von West Bay. Tauchen und Schnorcheln zählen zu den beliebtesten Aktivitäten im Mayan Princess Beach Resort. Geniessen Sie den Karibikstrand oder nehmen Sie an den zahlreichen vom Hotel angebotenen Ausflügen teil.

Das schöne Resort liegt am westlichen Ende der Insel Roatán. Es befindet sich in der Nähe von zahlreichen Restaurants und Bars. Entfernung zum Flughafen ca. 20 Minuten.

Der Pool mit Jacuzzi befindet sich im Zentrum des Resorts in der schönen tropischen Gartenanlage. Vier Spezialitätenrestaurants bieten eine grosse Auswahl an À-la-Carte-Menüs. Das Hauptrestaurant bietet Frühstück, Mittagessen und Abendessen in Buffetform, sowie spanische, mexikanische, asiatische und italienische Themennächte an. Das Luna–Maya ist ein Steak- und Meeresfrüchterestaurant.



Gegen Gebühr: Tauchen, Wellnessangebot. Unter anderem können folgende Aktivitäten und Ausflüge organisiert werden: Delfinschwimmen, Kayaking, Angeln, Canopy, Reitausflüge, Segelausflüge.



Kinder: sind willkommen