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Vilamoura - Browns Sports & Leisure Club ab Vilamoura

Beheiztes Hallenbad oder Eisbecken? In Sachen Temperatur bietet die Einrichtung des Browns Sports & Leisure Club die ganze Bandbreite der Regeneration. Und jede Menge mehr: zwei perfekte Naturrasenplätze und ein kleiner Kunstrasenplatz, zwei Tennisplätze und einen Squashplatz, zwei moderne Fitnessräume, Umkleidekabinen und abgesteckte Laufstrecken. Kein Wunder, dass sich der Club nach seiner Eröffnung im Jahr 2000 in Portugal den Ruf als eine der renommiertesten Anlaufstellen für Trainingslager erarbeitet hat.

In den 30 Villen wohnen insgesamt bis zu 105 Sportlerinnen und Sportler. Die Arbeit auf den Sportanlagen stärkt die Muskeln, das Zusammenleben auf der Anlage den Teamgeist! Gute Voraussetzungen, um das auch in der Nebensaison bunte Nachtleben kennenzulernen.

Vilamoura - Browns Sports & Leisure Club ab Vilamoura
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Perfekt geeignete Anlage
- Zwei Naturrasenplätze
- Kunstrasenplatz
- Tennisplätze und Squashplatz
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Unsere Teams fliegen am besten nach Faro - Flugzeit ca. 2h 50min. Als Alternative kann auch der Flughafen von Sevilla oder Lissabon angeflogen werden. Bitte Erkundigen Sie sich frühzeitig über unsere attraktiven Flugtarife.

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  • Flughafentransfers
  • 7 Übernachtungen
  • Vollpension, Buffet style
  • Team Restaurant
  • OP Naturrasen mit täglich 2 Trainingseinheiten, direkt beim Hotel
  • High Performance Gym
  • Wasser zu den Trainingseinheiten
  • 10kg Ice pro Tag
  • Spa (Indorpool, Jacuzzi, Turkish Bad, Suana, Outdoorpool)
  • Trainingsmaterial vor Ort, Bälle selbst mitnehmen
  • Tennis Court
  • Internet
  • Lokale knecht sportreisen Betreuung

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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