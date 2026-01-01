Vilamoura - Browns Sports & Leisure Club ab Vilamoura
Vilamoura - Browns Sports & Leisure Club ab Vilamoura
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Perfekt geeignete Anlage
- Zwei Naturrasenplätze
- Kunstrasenplatz
- Tennisplätze und Squashplatz
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Unsere Teams fliegen am besten nach Faro - Flugzeit ca. 2h 50min. Als Alternative kann auch der Flughafen von Sevilla oder Lissabon angeflogen werden. Bitte Erkundigen Sie sich frühzeitig über unsere attraktiven Flugtarife.
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- Flughafentransfers
- 7 Übernachtungen
- Vollpension, Buffet style
- Team Restaurant
- OP Naturrasen mit täglich 2 Trainingseinheiten, direkt beim Hotel
- High Performance Gym
- Wasser zu den Trainingseinheiten
- 10kg Ice pro Tag
- Spa (Indorpool, Jacuzzi, Turkish Bad, Suana, Outdoorpool)
- Trainingsmaterial vor Ort, Bälle selbst mitnehmen
- Tennis Court
- Internet
- Lokale knecht sportreisen Betreuung
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage