Monte Gordo - Hotel & Apartamentos Dunamar ab Vilamoura
Monte Gordo - Hotel & Apartamentos Dunamar ab Vilamoura
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Training im Stadion von Monte Gordo
- Pool mit 50-Meter-Bahn
- Rundum perfekte Trainingsbedingungen
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Unsere Teams fliegen am besten nach Faro - Flugzeit ca. 2h 50min. Als Alternative kann auch der Flughafen von Sevilla angeflogen werden. Bitte Erkundigen Sie sich frühzeitig über unsere attraktiven Flugtarife.
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- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Theorieraum
- Benützung Fitness
- Benützung Hallenbad
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- knecht sportreisen Betreuung
- Preiskorrektur bei weniger als 19 Personen
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage