Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga
Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Benutzung Gym CHF 8.- pro Session (Sportanlage)
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.
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- Flughafentransfers
- Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
- Vollpension
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Benützung Hallenbad
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage