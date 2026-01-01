Sportgruppen sind im Hotel Cervantes in der Kleinstadt Torremolinos gern gesehene Gäste. Das Haus ist quasi dafür ausgelegt: Shuttle-Service zum Trainingsplatz, das lebendige Málaga nur wenige Kilometer entfernt und gleichzeitig herrscht eine herrliche Entspannungsatmosphäre. Der Dachpool lädt auch im Winter noch zum Planschen ein. Apropos planschen! Der grösste Pool Europas befindet sich direkt vor der Haustür: das Mittelmeer. Auch zu einem der spanischen Erstligisten, dem FC Málaga, ist es nur ein kurzer Weg und ein Stadionbesuch bei einem Champions League Anwärter allein schon die Reise wert.