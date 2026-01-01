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Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga

Sportgruppen sind im Hotel Cervantes in der Kleinstadt Torremolinos gern gesehene Gäste. Das Haus ist quasi dafür ausgelegt: Shuttle-Service zum Trainingsplatz, das lebendige Málaga nur wenige Kilometer entfernt und gleichzeitig herrscht eine herrliche Entspannungsatmosphäre. Der Dachpool lädt auch im Winter noch zum Planschen ein. Apropos planschen! Der grösste Pool Europas befindet sich direkt vor der Haustür: das Mittelmeer. Auch zu einem der spanischen Erstligisten, dem FC Málaga, ist es nur ein kurzer Weg und ein Stadionbesuch bei einem Champions League Anwärter allein schon die Reise wert.
Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Benutzung Gym CHF 8.- pro Session (Sportanlage)
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie (F, M, A)

Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.

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  • Flughafentransfers
  • Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
  • Vollpension
  • Trainingsmaterial
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Benützung Hallenbad
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage

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