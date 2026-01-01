Nerja - Hotel Nerja Club ab Malaga
Nerja - Hotel Nerja Club ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
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2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
Swiss fliegt Sie täglich in ca. 2 Stunden von Zürich direkt nach Malaga.
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- Flughafentransfers
- Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
- Vollpension
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Benützung Fitness
- Benützung Wellness-Anlage
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage