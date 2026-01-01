Sportgruppen sind im Hotel Cervantes in der Kleinstadt Torremolinos gern gesehene Gäste. Das Haus ist quasi dafür ausgelegt: Shuttle-Service zur Schwimmanlage, das lebendige Málaga nur wenige Kilometer entfernt und gleichzeitig herrscht eine herrliche Entspannungsatmosphäre. Der Dachpool lädt auch im Winter noch zum Planschen ein. Apropos planschen! Der grösste Pool Europas befindet sich direkt vor der Haustür: das Mittelmeer.