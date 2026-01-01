Knecht Reisegruppe Gütesiegel
trainingslager Reisen Gütesiegel
trainingslagerreisen

Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga

Sportgruppen sind im Hotel Cervantes in der Kleinstadt Torremolinos gern gesehene Gäste. Das Haus ist quasi dafür ausgelegt: Shuttle-Service zur Schwimmanlage, das lebendige Málaga nur wenige Kilometer entfernt und gleichzeitig herrscht eine herrliche Entspannungsatmosphäre. Der Dachpool lädt auch im Winter noch zum Planschen ein. Apropos planschen! Der grösste Pool Europas befindet sich direkt vor der Haustür: das Mittelmeer.
Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Die Wassertemperatur im Aussenbecken beträgt 26.5 - 27.0 Grad Celsius. Aufgrund des guten Klimas an der Südküste können die Teams das ganze Jahr über das Freibad nutzen.
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie (F, M, A)

Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.

0
  • Flughafentransfers
  • Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
  • Vollpension
  • Wasser und Softdrinks zu den Hauptmahlzeiten
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings (bitte eigene Trinkflaschen mitnehmen)
  • Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
  • Benützung Fitness bei der Poolanlage
  • Trainingsmaterial
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen