Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga
Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Die Wassertemperatur im Aussenbecken beträgt 26.5 - 27.0 Grad Celsius. Aufgrund des guten Klimas an der Südküste können die Teams das ganze Jahr über das Freibad nutzen.
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.
0
- Flughafentransfers
- Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
- Vollpension
- Wasser und Softdrinks zu den Hauptmahlzeiten
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings (bitte eigene Trinkflaschen mitnehmen)
- Shuttle-Transfers zum Trainingsgelände
- Benützung Fitness bei der Poolanlage
- Trainingsmaterial
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage