Malaga - Sport Residence Malaga ab Malaga
Malaga - Sport Residence Malaga ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Für Jugendgruppen geeignet - Die Wassertemperatur im Aussenbecken beträgt 26.5 - 27.0 Grad Celsius.
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
Swiss fliegt Sie täglich in 2h35min Stunden von Zürich direkt nach Malaga. Als Alternative bieten wir Ihnen Flüge mit easyJet ab Basel an.
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- Flughafentransfers
- Unterkunft in entsprechender Zimmerkategorie
- Vollpension
- Wasser zu den Hauptmahlzeiten
- Bikes zur Benützung zwischen Hotel und Poolanlage
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings (bitte eigene Trinkflaschen mitnehmen)
- Benützung Fitness bei der Poolanlage
- Trainingsmaterial
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage