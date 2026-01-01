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Mijas - Riviera Ferienwohnungen ab Malaga

Die voll ausgestatteten Ferienwohnugnen lieben unmittelbar an der Tennisanlage und sind für 2-6 Personen pro Wohnung ausgerichtet. Die Ferienanlage verfügt über einen eigenen Swimmingpool und das Abendessen wird im Restaurant der Anlage serviert. Die ist das Resort in Riviera zwischen Marbella und Mijas wo lokale Einkaufs- und Restuarants bequem zu Fuss erreichbar sind. Der Tennisclub, welcher nur wenige Minuten vom Strand entfernt ist, besteht aus 6 Sandplätzen, 2 Swimmingpools und einem eigenen Restaurant.
Mijas - Riviera Ferienwohnungen ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Tennisclub wenige Minuten entfernt
- Gut ausgestattete Ferienwohnungen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie (F, M, A)

Swiss fliegt Sie täglich in ca. 2 Stunden von Zürich direkt nach Malaga.

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  • Flughafentransfers
  • 7 Übernachtungen
  • Halbpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Benützung Fitness
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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