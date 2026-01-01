Mijas - Riviera Ferienwohnungen ab Malaga
Mijas - Riviera Ferienwohnungen ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Tennisclub wenige Minuten entfernt
- Gut ausgestattete Ferienwohnungen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
Swiss fliegt Sie täglich in ca. 2 Stunden von Zürich direkt nach Malaga.
0
- Flughafentransfers
- 7 Übernachtungen
- Halbpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Benützung Fitness
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage