Mijas - Riviera Ferienwohnungen ab Malaga

Die voll ausgestatteten Ferienwohnugnen lieben unmittelbar an der Tennisanlage und sind für 2-6 Personen pro Wohnung ausgerichtet. Die Ferienanlage verfügt über einen eigenen Swimmingpool und das Abendessen wird im Restaurant der Anlage serviert. Die ist das Resort in Riviera zwischen Marbella und Mijas wo lokale Einkaufs- und Restuarants bequem zu Fuss erreichbar sind. Der Tennisclub, welcher nur wenige Minuten vom Strand entfernt ist, besteht aus 6 Sandplätzen, 2 Swimmingpools und einem eigenen Restaurant.