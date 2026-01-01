Malaga - Royal Tennis Club ab Malaga

Das Royal Tennis Club Hotel liegt direkt neben der Trainingsanlage und ist der perfekte Ort für Gruppen, die sich vollkommen auf das Tennisspielen fokussieren möchten. Es stehen Doppel- sowie Einzelzimmer zur Verfügung und die Mahlzeiten werden im Tennisclub-Restaurant serviert. Die Anlage befindet sich in Gehdistanz zu einem der schönsten Strände der Gegend.