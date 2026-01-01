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Malaga - Royal Tennis Club ab Malaga

Das Royal Tennis Club Hotel liegt direkt neben der Trainingsanlage und ist der perfekte Ort für Gruppen, die sich vollkommen auf das Tennisspielen fokussieren möchten. Es stehen Doppel- sowie Einzelzimmer zur Verfügung und die Mahlzeiten werden im Tennisclub-Restaurant serviert. Die Anlage befindet sich in Gehdistanz zu einem der schönsten Strände der Gegend.
Malaga - Royal Tennis Club ab Malaga
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Exklusiv bei knecht Sportreisen
- Anlage in Gehdistanz erreichbar
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie (F, M, A)

Swiss fliegt Sie täglich in ca. 2 Stunden von Zürich direkt nach Malaga.

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  • Flughafentransfers
  • 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Bis zu 2 Trainingseinheiten täglich
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Benützung Fitness
  • knecht sportreisen Betreuung

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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