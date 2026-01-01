Ayia Napa - Hotel Atlantica Aeneas Resort & SPA ab Aya Napa
Ayia Napa - Hotel Atlantica Aeneas Resort & SPA ab Aya Napa
Preis auf Anfrage
Highlights:
-
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Profitieren Sie von super günstigen Flügen mit easyJet ab Basel.
0
- Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Massage-/Materialraum
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Wellness-Anlage
- Benützung Fitness
- Benützung Hallenbad
- lokale Betreuung
- All Inclusive: lokale alkoholische Getränke
Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage