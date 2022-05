Segler ankern vor einer traumhaften Kulisse

Tonga bietet Ihnen eine malerische und abgeschiedene Region zugleich und wird immer wieder als irdisches Paradies bezeichnet. Korallenriffe und ein traumhafter Strand sorgen für Entspannung. Besonders Segler ankern gerne hier und würden am liebsten für immer bleiben. Mit Kajaks können auch Sie die einsamen Lagunen erreichen und sich im Anschluss abkühlen. Entdecken Sie den „Lucky Beach“ auf der Insel Utungake – hier scheinen Sie am Ende der Zivilisation angekommen zu sein. Wenn Sie die Reiselust gepackt hat, setzen Sie sich mit unseren Spezialisten in Verbindung und lassen Sie sich ein individuelles Angebot für Ihre Vava'u-Inseln Reisen unterbreiten!