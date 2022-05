Ha'apai Inseln Reisen

Etwas abseits der ausgetretenen Touristenpfade liegt die Ha'apai Inselgruppe im Südpazifik. Die insgesamt 53 Inseln gehören zum Königreich Tonga. Sie liegen an der Datumsgrenze, weshalb auch gerne von dem „Ort, an dem die Zeit beginnt“ gesprochen wird. Besuchen Sie Ha'apai auf Ihrer Tonga Rundreise. In unserem Angebot finden Sie ausgewählte Hotels und Resorts für Ihren Aufenthalt. Sprechen Sie unser Südsee Spezialisten-Team an. Wir beantworten gerne Ihre Fragen rund um Ihre Reise auf die Ha'apai Inseln.