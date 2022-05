Kundenfeedbacks

Sieben Wochen Südsee mit Knecht reisen Paul M. aus undefined

Angefangen hat unsere Reise mit Moorea, dann nach Rapa Nui (Osterinsel) zurück nach Papeete, mit der ARANUI 5 via Fakarava (Tuamotu Atoll) mit Aufenthalt in Bora Bora und dann zurück nach Tahiti. Zwischenstopp in Auckland, weiter auf die Fiji Inseln und dann als weiteres spezielles Highlight Sydney. Jede Destination hatte ihre besonderen Reize und jede Destination überzeugte uns auf ihre eigene Art. Da wir sämtliche Transfers und Unterkünfte im Voraus gebucht hatten und man sich vor Ort nicht darum kümmern musste, konnten wir sehr entspannt reisen. Während der Reise konnten kleinere, unvorhersehbare Verzögerungen via Mail geregelt werden und uns wurde schnell geantwortet. Wir fühlten uns gut aufgehoben bei Knecht reisen. Wir waren wirklich sehr zufrieden und genossen im Voraus eine gute und kompetente Beratung.