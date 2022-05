Hochzeitsreise Cook Islands

Neu verlieben – Strände wie im Bilderbuch

Der Urlaub als Ehepaar sollte natürlich etwas ganz Besonderes werden. Entscheiden Sie sich genau aus diesem Grund für Cook Island. In einer traumhaften Kulisse werden Sie glücklich in eine gemeinsame Zukunft starten. Luxus kommt dabei keinesfalls zu kurz. Das Pacific Resort Aitutaki ist eines unserer besten Adressen, die wir Ihnen anbieten können. Lassen Sie hier in exklusiven Bungalows die Seele baumeln. Sie geniessen nicht nur Ihre Privatsphäre, auch die Gastfreundschaft der Mitarbeiter werden Sie sofort bemerken. Verbringen auch Sie aussergewöhnliche Ferien auf Cook Island und erleben Sie den einzigartigen Service.