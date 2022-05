Zubucherreise Seengebiet ab Puerto Montt

Die Mischung aus unzähligen tiefblauen Seen, schneegekrönten Vulkanen und undurchdringlichen Wäldern bilden einen unverkennbaren Kontrast zum übrigen Chile.

Eine der harmonischsten Landschaften in Südamerika ist die «Chilenische Schweiz». Ein Gebiet mit über zwanzig Seen, in welchen sich die imposanten, schneebedeckten Vulkane spiegeln.