Zubucherreise Peru - Bolivien ab Cuzco

Individuelle Anreise nach Cuzco und Transfer ins Hotel. Nachmittags lernen Sie die historischen Schätze der Stadt auf einer Stadtrundfahrt kennen. Zudem besuchen Sie die am Stadtrand gelegenen Inkaruinen von Sacsayhuamán.

Morgens fahren Sie Richtung Norden nach Pisac, wo Sie den berühmten Markt besuchen. Bestimmt werden auch Sie das perfekte Fotosujet finden. Danach geht es weiter durch das landschaftlich reizvolle Urubamba Tal zur Festung von Ollantaytambo, bevor Sie in Ihr Hotel gefahren werden.

Nach einem kurzen Transfer zur Bahnstation von Ollantaytambo fahren Sie mit dem Zug nach Machu Picchu. Auf einer geführten Tour durch die imposante Ruinenanlage erfahren Sie viel Wissenswertes über das Leben und die Kultur der Inkas. Gegen Abend geht es zurück nach Aguas Calientes, wo Sie übernachten werden. Die kleine Stadt unterhalb der Ruinen lebt ganz vom Tourismus und die Auswahl an Restaurants, Bars und Shops ist gross.

Der Morgen steht Ihnen zur freien Verfügung, um die Ruinenanlage noch einmal auf eigene Faust zu erkunden (fakultativ). Geniessen Sie die Ruhe, bevor die Tagestouristen aus Cuzco ankommen. Nachmittags nehmen Sie den Zug zurück nach Cuzco. Dort angekommen, werden Sie in Ihr Hotel gebracht.

Cuzco - Puno (F, M)

Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und zum Busbahnhof gefahren, wo Sie den Bus nach Puno nehmen. Die schöne Fahrt führt durch einzigartige Altiplano-Ebenen. Unterwegs haben Sie immer wieder die Möglichkeit für einen Fotostopp. Nach Ankunft in Puno werden Sie in Ihr Hotel gebracht.