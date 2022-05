Zubucherreise La Magia de Peru ab Lima

1 . Tag Zürich - Lima Info:

Die angezeigten Hotels entsprechen der Mittelklasse. Bei der Erstklassversion übernachten sie in entsprechenden Unterkünften.



Am Morgen Flug mit Iberia via Madrid nach Lima. Ankunft am Abend.

2 . Tag Lima Am Morgen Stadtrundfahrt zur «Plaza de Armas», dem Erzbischofspalast, dem Rathaus und der Kathedrale. Danach Besuch des berühmten Larco Herrera Museums. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

3 . Tag Lima - Arequipa Flug von Lima nach Arequipa. Am Nachmittag Stadtrundfahrt durch die weisse Stadt mit Besichtigung der einzigartigen Klosteranlage Santa Catalina mit ihren malerischen Gassen, Plätzen und Innenhöfen. Das Kloster gilt als eines der wichtigsten Bauwerke der Kolonialzeit.

4 . Tag Arequipa - Colca Canyon Ihre Fahrt schlängelt sich entlang der Schotterpiste zum Colca Canyon, welcher vom Misti Vulkan dominiert wird. Unterwegs begegnen Sie möglicherweise Alpakas, Lamas und Vikunjas in freier Wildbahn. Typisch für den Canyon sind die am oberen Canyonrand angelegten Terrassenfelder, welche noch heute bewirtschaftet werden.

5 . Tag Colca Canyon Geniessen Sie einen ganzen Tag zur freien Verfügung in dieser einzigartigen Umgebung. Unternehmen Sie Wanderungen durch die einmalige Landschaft oder besuchen Sie einheimische Dörfer.

6 . Tag Colca Canyon - Puno Am frühen Morgen können Sie den eleganten Flug der riesigen Kondore beobachten. Am Cruz del Condor, dem höchsten Punkt des Canyons, hat man grosse Chancen, die Könige der Lüfte mit einer Spannweite von bis zu drei Metern zu erblicken. Die Kondore nutzen die erste schwache Morgenthermik, um am Canyonrand zu kreisen. Im Verlauf des Tages steigen die mächtigen Vögel bis zu einer Höhe von 7000m auf. Am Nachmittag fahren Sie weiter nach Puno am Titicacasee.

7 . Tag Titicacasee Heute besuchen Sie die schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer. Ursprünglich begannen die Uros, schwimmende Inseln aus kreuzweise aufgebrachten Lagen aus Totora-Schilf zu bauen, um sich vor kriegerischen Angriffen zu schützen oder zu verbergen. Die Uros sind sehr stolz auf ihre traditionelle Lebensweise und lehnen es strikt ab, auf das Festland überzusiedeln. Danach fahren Sie weiter zur Insel von Taquile, welche bekannt für ihre «Strickenden Männer» ist. Auf einer kurzen Wanderung haben Sie die Gelegenheit, die Insel zu erkunden, bevor es mit dem Boot zurück nach Puno geht.

8 . Tag Puno - Cuzco Ganztägige Bahnfahrt durch das peruanische Hochland vorbei an faszinierenden Landschaften nach Cuzco. Lassen Sie die landschaftlichen Eindrücke auf sich wirken. Am Abend erreichen Sie Ihr Hotel in Cuzco.

9 . Tag Cuzco - Urabamba Fahrt ins verträumte Urubamba-Tal. In Pisac besuchen Sie den traditionellen Indiomarkt. Die Farbenpracht der lokalen Textilien bietet ein perfektes Fotosujet. Weiter fahren Sie zu den Ruinen von Ollantaytambo. Die Gebäude und Inkaterrassen sowie die engen Gassen der ehemaligen Inkastadt sind in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten geblieben. Auch noch deutlich zu erkennen ist das geniale System des Terrassenanbaus. Gegen Abend treffen Sie in Yucay ein.

10 . Tag Urabamba - Machu Picchu Nach einer zirka zweistündigen Fahrt mit der Schmalspurbahn erreichen Sie das Städtchen Aguas Calientes. Danach geht es die kurvige Strasse rauf nach Machu Picchu. Auf einer ausführlichen Besichtigungstour erfahren Sie viel Wissenswertes über die Kultur der Inkas und über die Geheimnisse der Inka-Stadt.

11 . Tag Machu Picchu - Cuzco Am frühen Morgen haben Sie die Möglichkeit bei Sonnenaufgang, noch bevor die Tagestouristen anreisen, die Ruinen nochmals zu besichtigen (fakultativ). Lassen Sie sich von den ersten Sonnenstrahlen wärmen, die auf die mystische Ruinenstadt fallen. Am Nachmittag Bahnfahrt nach Cuzco.

12 . Tag Cuzco Sie unternehmen eine Stadtrundfahrt durch Cuzco, der auf rund 3400 m gelegenen ehemaligen Hauptstadt des Inka-Reiches. Sie besichtigen die Plaza de Armas, die Kathedrale, das Kloster Santo Domingo und die Inka Ruinen von Sacsayhúaman, Kuenco, Puka-Pukara und Tambomachay, die oberhalb der Stadt liegen.

13 . Tag Cuzco - Puerto Maldonado Am Morgen Flug nach Puerto Maldonado, ins peruanische Tiefland. Anschliessend geht es per Bus und Boot zur Lodge Posada Amazonas. Bereits an diesem Nachmittag können Sie auf einem Rundgang erste Eindrücke des Regenwaldes sammeln.

14 . Tag Puerto Maldonado Heute haben Sie Gelegenheit, den peruanischen Regenwald zu entdecken. Auf geführten Touren erleben Sie die faszinierende Tierund Pflanzenwelt hautnah.

15 . Tag Puerto Maldonado - Lima Gegen Mittag Rückfahrt nach Puerto Maldonado und Flug nach Lima. Ankunft gegen Abend.

16 . Tag Lima - Zürich Ganzer Tag zur freien Verfügung in Peru's Hauptstadt. Am Abend Flug via Madrid nach Zürich.