Uruguay UNESCO-Kulturerben

Colonia del Sacramento – Eine koloniale Perle

Alte Häuserfronten bilden das Strassenbild. Hier und da merkt man schon, dass man sich in einer alten Stadt befindet, denn der Putz bröckelt und die ständig strahlende Sonne trug dazu bei, dass die alten Gebäude etwas gegerbt wirken. Dennoch übt das denkmalgeschützte Ambiente auf Betrachter eine einmalige Faszination aus. Es ist ein koloniales Erbe, bei dem Geschichte wieder lebendig wird und Betrachter in die alten Zeiten zurückversetzt. Am Hafen und auf dem Fischmarkt verkaufen Fischer ihre Fänge und in den Bars der Altstadt singen alte Männer zu Tangoklängen. Dann soll es in der Stadt noch mehr als eine Million Bäume geben, so die Schätzung eines Biologen, was selbst für eine Stadt mit 1,3 Millionen Einwohnern schon rekordverdächtig wäre. Uruguay Ferien werden für jeden zu etwas Besonderem.