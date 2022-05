Uruguay Mietwagenrundreisen

Ganze 9.000 Kilometer asphaltierte Strassen erwarten Sie im zweitkleinsten Land Südamerikas – wenn das mal keine Einladung ist, Uruguay auf Mietwagenrundreisen kennenzulernen! Das kleine Land wird von einem dichten Strassennetz durchzogen, und doch hält sich der Verkehr in den meisten Teilen des Landes in Grenzen. Eine angenehmere Art, das Land zu erkunden, gibt es doch eigentlich gar nicht. Uruguay mit dem Auto entdecken bedeutet, dass sie massgeschneiderte Routen abfahren. Sie entscheiden, wie lange Sie jeden Tag hinter dem Steuer verbringen, wann Sie anhalten, was Sie sich genauer ansehen wollen. Da die Entfernungen zwischen den verschiedenen Städten und sehenswerten Stätten Uruguays relativ gering sind, reisen Sie einfach von Estancia zu Estancia – in Ihrem eigenen Tempo. Unsere Uruguay Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reisepunkte zusammen, so dass Sie überall ausreichend Zeit haben.