Montevideo – das Weltkulturerbe Uruguays steht für eine geschichtsträchtige Hauptstadt, deren historisches Viertel vom Wasser umgeben ist. Am Markt befinden sich kleine Restaurants, die herzhafte Gerichte zaubern und ihr Rindfleisch direkt von den Gauchos beziehen. Im Tristan Narvaja werden traditionell jeden Sonntag die Stände für den Flohmarkt aufgebaut. Hier können Sie nach Herzenslust stöbern und vom Kinderspielzeug bis zum Leierkasten alles kaufen. Der Tango, der seinen Ursprung am Ufer des Rio de la Plata fand, ist in den Lokalen Montevideos noch heute allgegenwärtig und sogar gelebter Alltag. Eine Tanzbar mit rustikaler Atmosphäre ist das „Fun Fun“. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Ihrer individuellen Reise in die Hauptstadt Uruguays!