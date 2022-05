Uruguay Reisen

Uruguay entdecken mit dem Spezialisten

Uruguay Rundreisen

Ausgangspunkt der meisten Uruguay Mietwagenrundreisen ist Montevideo, die Hauptstadt des Landes. Diese direkt am Meer gelegene Metropole beeindruckt vor allem durch ihre als Rambla Montevideo bekannte Strandpromenade und gilt als eine der lebenswertesten Städte Südamerikas. Überragt wird die von vielen Parks und Grünanlagen umgebene Stadt von dem imposanten Hügel Cerro de Montevido, auf dem einst die Festung Fortaleza General Artigas errichtet wurde, in der sich inzwischen ein sehenswertes Militärmuseum befindet. Laut der Legende verdankt die Stadt diesem Hügel oder Berg ihren Namen, da bei der Entdeckung der Mündung des Rio de la Plata, in der die Metropole liegt, zuerst dieser Berg erspäht wurde. Aus dem auf Portugiesisch vorgenommenen Ausruf, der sich darauf bezieht, einen Berg zu sehen, wurde dann der heute allseits bekannte Name.

Ein Land mit Charakter

Da das Seegebiet vor der Küste von Uruguay seine Tücken hat, gehen Experten davon aus, dass im Laufe der Jahre etliche Schiffe vor ihr versunken sind. Des Weiteren finden Sie in Uruguay auch sehr viele ansprechende Strände, durch welche die Vielseitigkeit dieses Landes unterstrichen wird. Besonders hervorzuheben ist zum Beispiel die Gegend rund um Punta del Diablo, in der Sie traumhafte Landschaften und vor allem Strände der Extraklasse finden. Neben einer herausragenden Natur bietet Uruguay aber auch viele kulturelle Highlights. So ist das traditionsreiche Teatro Solís in der Hauptstadt des Landes zum Beispiel eines der bekanntesten und geachtetsten Theater in der gesamten Region Südamerika. Ebenfalls sehr sehenswert ist das Städtchen Colonia del Sacramento, was in erster Linie daran liegt, dass die Altstadt von Colonia del Sacramento zum Unesco-Kulturerbe gehört. Ein Naturschauspiel besonderer Güte bietet hingegen die bei Punta del Este gelegene Insel Isla de Lobos, auf der etliche Seehunde und Seelöwen leben.

Uruguay beeindruckt durch seine Weitläufigkeit

Wenn Sie während Ihrer Uruguay Ferien in dem Land unterwegs sind, werden Sie bemerken, dass es auch abseits der Küste einiges zu entdecken gibt. Denn Uruguay ist das Land der Gauchos, die in den Weiten der Gegend zahlreiche Rinder und Schafe betreuen. Uruguays Hotels sorgen dank eines hohen Niveaus dafür, dass Sie sich auf Uruguay Mietwagenrundreisen immer gut ausruhen können, bevor Sie das nächste ansprechende Ziel, wie zum Beispiel die Stadt Salto, anvisieren und sich auf dem Weg dorthin über einmalige Landschaften freuen.