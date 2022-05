Seenüberquerung ab Bariloche

Transfer zum Hotel in Bariloche. Geniessen Sie Ihren Aufenthalt in der «argentinischen Schweiz».

Bariloche - Peulla (F, A)

Beginn der Fahrt auf der landschaftlich spektakulären «3 Seen Route». Heute wechseln sich Bus- und Schifffahrten ab. Zuerst Fahrt mit dem Bus bis zum Nahuel Huapi See, wo die erste Schifffahrt folgt. Durch dichte Nadelwälder geht es weiter zum kleinsten See Lago Frias. Anschliessend Überquerung des niedrigsten Andenpass Vicente Perez Rosales im Bus. Übernachtung in Peulla.