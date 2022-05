Privatreise Salta

Humahuaca (F)

Tagestour in die bizarre Humahuaca-Schlucht. Unterwegs machen Sie Halt in Purmamarca. Besichtigen Sie das kleine Dorf mit seinem berühmten siebenfarbigen Berg. Weiter geht Ihre Reise nach Tilcara mit seiner indianischen Festung. Das Highlight kommt zum Schluss. In der Humahuaca Schlucht angekommen unternehmen Sie einen ausführlichen Rundgang. Am Abend erreichen Sie Salta.