Privatreise Perito Moreno und Torres del Paine ab El Calafate

Perito Moreno Gletscher (F)

Heute unternehmen Sie einen Ausflug zum berühmten Perito Moreno Gletscher. Bequemer Spaziergang auf dem ca. 5km langem Holzsteg. Gleich gegenüber fliesst der mächtigen Gletscher in den See. Seine Grösse hinterlässt einen unvergesslichen Eindruck. Mit etwas Glück erleben Sie, wie riesige Eismassen mit ohrenbetäubendem Krachen in den Lago Argentino stürzen. Fakultative Bootsfahrt an die ca. 50m hohe Abbruchkante des Gletschers.