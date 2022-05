Privatreise El Norte Unico ab Salta

Salta – San Antonio de los Cobres– Purmamarca

Heute erwartet Sie eine spektakuläre Fahrt nach Purmamarca. Die Route führt Sie parallel entlang der berühmten Strecke des „Trén a las Nubes" (Wolkenzuges) nach San Antonio de los Cobres. Auf dem Weg besuchen Sie die Ruinen von Santa Rosa de Tastil, eine der wichtigsten Inkastätten der Region, die mehr als zweitausend Einwohner hatte. In San Antonio de los Cobres angekommen, machen Sie einen kleinen Rundgang, bevor die Fahrt weiter geht. Die heutige Route endet in Purmamarca am Fusse des „Cerro de los siete Colores" (Berg der sieben Farben).