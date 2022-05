Privatreise Aguas del Sur ab Santiago de Chile

1 . Tag Zürich – Santiago de Chile Am Abend Abflug ab Zürich mit Swiss via São Paulo und mit LATAM weiter nach Santiago.

2 . Tag Santiago de Chile (F) Ankunft in Santiago de Chile. Nachmittags Stadtbesichtigung in Santiago mit Ausflug zum Cerro San Cristóbal oder Cerro Santa Lucia.

3 . Tag Santiago de Chile (F) Ganzer Tag zur freien Verfügung oder unternehmen Sie zum Beispiel einen Ausflug nach Valparaiso (fakultativ).

4 . Tag Santiago de Chile – Puerto Varas (F) Gegen Mittag Flug nach Puerto Montt und Fahrt nach Puerto Varas.

5 . Tag Lago Todos los Santos und Osorno (F) Auf der Fahrt zum Todos los Santos See besuchen Sie die Petrohue-Wasserfälle. Bootsfahrt auf dem See mit Blick auf den schneebedeckten Vulkankegel des Osorno. Anschliessend geht es hinauf zum Bergrefugium des Osorno (wetterbedingt). Spaziergang durch die Lavafelder des Vulkans mit Blick über die Seenplatte.

6 . Tag Puerto Varas – Punta Arenas (F) Am Morgen Flug von Puerto Montt nach Punta Arenas.

7 . Tag Punta Arenas - Torres del Paine (F) Heute geht es auf einer ca. 3-stündigen Fahrt mit dem öffentlichen Bus nach Puerto Natales. Der Weg führt durch die patagonische Steppenlandschaft vorbei an typischen Estancias und Schaffarmen. Von da aus werden Sie in den Torres del Paine Natinoalpark gefahren.

8 . Tag Torres del Paine – Punta Arenas / Cruceros Australis (F, A) Am Morgen werden Sie im Hotel abgeholt für Ihren Ausflug in den berühmten Nationalpark Torres del Paine. Auf einer Rundfahrt durch den Park haben Sie herrliche Ausblicke auf das dramatische Cuernos-Massiv, die hoch aufragenden Torres-Spitzen und den milchiggrauen See Lago Grey. Bei einigen kürzeren Wanderungen gelangen Sie zu den schönsten Aussichtspunkten und lernen die abwechslungsreiche Flora und Fauna des Parks kennen.

9 . Tag Torres del Paine – Punta Arenas / Cruceros Australis (F) Am Morgen werden Sie im Hotel abgeholt und nach Punta Arenas zum Hafen gefahren. Einschiffen auf die Stella oder Ventus Australis. Durch die legendäre Magellanstrasse beginnt Ihr Patagonien Abenteuer.

10 . Tag Ainsworth-Bucht – Tucker Island / Cruceros Australis (F, M, A) Am Morgen durchfährt das Schiff den Almirantazgo- Sund bis zur Ainsworth-Bucht mit dem Marinelli Gletscher im Hintergrund. Hier unternehmen Sie eine erste Wanderung zu einem Biberdamm. Am Strand oder auf der Insel halten Sie nach einer See-Elefanten Kolonie Ausschau. Nach dem Mittagessen gelangen Sie zu den Tucker-Eilanden, wo Sie vom Schlauchboot aus Magellanpinguine und Kormorane beobachten können. Im September und April wird dieser Besuch durch die Brookes Bucht ersetzt.

11 . Tag Pia-Gletscher – Allee der Gletscher/ Cruceros Australis (F, M, A) Heute gelangen Sie an den nördlichen Arm des Beagle-Kanals und fahren in die Pia Bucht hinein, wo Sie am gleichnamigen Gletscher an Land gehen. Auf einem Ausflug gelangen Sie bis zu einem Aussichtspunkt, von dem aus man hervorragend den Gletscher beobachten kann. Die eindrucksvolle Gletscherzunge schiebt sich von der Gebirgskette bis ins Meer hinunter. Nach dieser unvergesslichen Erfahrung setzen Sie die Fahrt durch den Nordwestarm des Beagle-Kanals fort um die majestätische „Allee der Gletscher" zu bewundern.

12 . Tag Wulaia Bucht – Kap Hoorn / Cruceros Australis (F, M, A) Heute gehen Sie an der Wulaia-Bucht an Land. Sie unternehmen eine Wanderung durch den magellanischen Urwald und können die Schönheit dieser Vegetation geniessen. Am Nachmittag fahren Sie durch die NassauBucht Richtung Süden zum Nationalpark Kap Hoorn, wo Sie an Land gehen, sofern die klimatischen Bedingungen es erlauben. Das mystische, 1616 entdeckte Kap Hoorn ist ein 425m hoher, fast senkrechter Felsabbruch. Lange Zeit war dies für die Segelschiffe ein wichtiger Seeweg vom Atlantischen zum Pazifischen Ozean. Kap Hoorn ist als das Ende der Welt bekannt und wurde im Juni 2005 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt.

13 . Tag Cruceros Australis – Ushuaia (F) Am Morgen Ankunft im argentinischen Ushuaia, der „südlichsten Stadt der Welt". Dort werden Sie erwartet und zu Ihrem Hotel gefahren. Der restlichen Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

14 . Tag Ushuaia – Halbinsel Valdés (F) Flug nach Trelew und Fahrt nach Puerto Madryn.

15 . Tag Halbinsel Valdés (F) Ganztägiger Ausflug auf die Halbinsel Valdés. Der Besuch gilt den Seelöwen und See-Elefanten. Gegen Abend Ankunft in Punta Piramidés.

16 . Tag Halbinsel Valdés (F) Heute besuchen Sie die Estancia San Lorenzo, wo Sie die Möglichkeit haben, Magellanpinguine zu beobachten. Danach geht es weiter nach Punta Norte, wo Sie im Dezember Seelöwen und vielleicht sogar Orcas sehen können.

17 . Tag Puerto Pirámides - Buenos Aires (F) Rückfahrt nach Trelew und Flug nach Buenos Aires.

18 . Tag Buenos Aires (F) Während der ausführlichen Stadtbesichtigung lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten dieser pulsierenden und faszinierenden Metropole kennen. Nachmittag zur freien Verfügung.

19 . Tag Buenos Aires Tag zur freien Verfügung in Buenos Aires.

20 . Tag Buenos Aires – Zürich (F) Flug mit Lufthansa via Frankfurt nach Zürich.