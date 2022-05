Patios de Cafayate

Das luxuriöse Hotel mit dem modernem Weingut El Esteco befindet sich am Fusse des San Isidro Berges im Herzen des traumhaften Calchaquí-Tales auf 1'700 M.ü.M. im Nordwesten Argentiniens. Durch seine privilegierte Lage, umgeben von weitläufigen Weinbergen, bietet Ihnen die exklusive Unterkunft einen guten Ausgangspunkt, um die pittoreske Umgebung zu erkunden. In diesem luxuriösen Ambiente mit exzellentem Service fällt es leicht einen unbeschwerten Aufenthalt zu geniessen

Das luxuriöse Hotel mit dem modernem Weingut El Esteco befindet sich am Fusse des San Isidro Berges im Herzen des traumhaften Calchaquí-Tales auf 1'700 M.ü.M. im Nordwesten Argentiniens. Durch seine privilegierte Lage, umgeben von weitläufigen Weinbergen, bietet Ihnen die exklusive Unterkunft einen guten Ausgangspunkt, um die pittoreske Umgebung zu erkunden. In diesem luxuriösen Ambiente mit exzellentem Service fällt es leicht einen unbeschwerten Aufenthalt zu geniessen

Langeweile kommt in dieser Unterkunft nicht auf. Sie können sich mit einem Buch in den schönen Innenhof oder die Bibliothek zurückziehen, durch den Garten und die Weinberge spazieren oder sich bei einem Kochkurs in die Kunst der Empanada-Herstellung einweisen lassen. Zudem können Sie in der Nähe des Hotels Reiten und Golf spielen.