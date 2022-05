Patagonia en su Lengua ab Buenos Aires

Nach Ankunft am Flughafen werden Sie zu Ihrem Hotel gefahren. Im Anschluss lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der lebendigen Hauptstadt kennen. Abends besuchen Sie die Tango und Dinner Show von El Querandí.

Buenos Aires – Puerto Madryn

Nach dem Frühstück nehmen Sie den Flug nach Trelew und besuchen anschliessend am Punta Tombo die grösste Magellanpinguinkolonie des Kontinents. Am Abend erreichen Sie Ihre Unterkunft in Puerto Madryn.