Mendoza - Salta

Fahrt in nördlicher Richtung durch die wüstenartige Gegend bis San Juan, welches ein wichtiges Weinanbaugebiet ist. Pittoreske Schluchten und grandiose Ausblicke machen die Fahrt kurzweilig. Das letzte Teilstück ist ungeteert und führt durch eine fruchtbare Gegend.

Belen – Tafi del Valle (270 km) (F)

Die ersten 85 Kilometer führen über eine eindrückliche wüstenähnliche Ebene. Anschliessend folgt eine kurvenreiche Passstrasse, die in die subtropische Zone führt. Am Ende der Tagesfahrt geht es durch subtropischen Regenwald zurück in die Vorandentäler.