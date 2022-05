Machu Picchu für Geniesser ab Cuzco

Individuelle Anreise nach Cuzco. Am Flughafen werden Sie empfangen und zu Ihrem Hotel Palacio Nazarenas gebracht. Das historische Gebäude wurde liebevoll restauriert und zu einem der besten Hotels der Stadt umgebaut. Geniessen Sie die vielen Annehmlichkeiten welche das Hotel zu bieten hat oder schlendern Sie bereits das erste Mal durch die Strassen von Cuzco.

Sie lernen die ehemalige Hauptstadt der Inkas auf einem interessanten Stadtrundgang kennen. Lassen Sie sich beeindrucken von der Bauweise und den kulturellen Schätzen dieser schönen Stadt. Zudem besuchen Sie die Inkaruinen von Sacsayhúaman am Stadtrand von Cuzco. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Besuchen Sie einen der Märkte oder gehen Sie am Abend peruanisch essen.

Sie verlassen Cuzco in Richtung Norden, wo Sie den bekannten Pisac-Markt besuchen. Die Farben der lokalen Textilien sind ein perfektes Fotosujet. Weiter geht die Reise durch das schöne, immergrüne Urubamba-Tal zu verschiedenen Ruinen und zur beeindruckenden Festung von Ollantaytambo. Übernachtung im luxuriösen Hotel Rio Sagrado.

Maras y Moray (F, M, A)

Heute besuchen Sie die peruanische Gemeinde der Maras. In ca. 1500 terrassenartig angelegten Salzpfannen wird dort seit der Inkazeit Salz durch die sukzessive Verdunstung gewonnen und dann in mühsamer Handarbeit "geerntet" und zu Fuss oder mit Alpakas über schmale Wege zu Tal gebracht. Später geht es zur Inka-Anlage von Moray, wo bis vor 50 Jahren auf dem Gelände Kartoffeln und Gerste angebaut wurden. Geniessen Sie einen erlebnisreichen Tag in dieser schönen Umgebung.