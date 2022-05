Kulinarikreise durch Chiles Weintäler ab Santiago de Chile

Vormittags Fahrt nach Santa Cruz, wo der erste Besuch eines Weingutes ansteht. Geniessen Sie die ländliche Atmosphäre auf dem Weingut Viu Manent, welches eingebettet zwischen grünen Hügeln im Colchagua-Weintal liegt. Lassen Sie sich eine Tour durch die Weinberge in alten Pferdekutschen nicht entgehen. Mittagessen auf dem Weingut.

Ganztagesausflug zu zwei weiteren Weinkellereien. Lernen Sie ein ausgeklügeltes Gravitationssystem zur Bewegung der Weine kennen, kosten Sie verschiedenste Kreationen und stellen Sie Ihren eigenen Wein her.

Sie fahren mit einem privaten Transfer von Santa Cruz ins Casablanca Tal zum Weingut Viña Matetic. Geniessen Sie ein 4-Gang Mittagessen mit speziell dazu ausgewählten Weinen. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Lassen Sie sich am Abend im Restaurant El Emporio verwöhnen.

Weingut Matetic (F, M, A)

Am Vormittag entdecken Sie den Weinkeller auf einem interessanten Rundgang. Am Nachmittag steht ein Ausflug ins Rosario Tal an: Reiten, Wandern, Radfahren - Sie haben die Wahl.