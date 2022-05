Kolumbien Reisetipps

Spezielle Pflichtimpfungen bestehen für Bürger aus der Schweiz nicht. Welche gesundheitsprophylaktischen Massnahmen Sie für Ihre Kolumbien Reise ergreifen sollten, besprechen Sie am besten mit einem Reisemediziner oder Ihrem Apotheker. Die medizinische Versorgung ist in den grösseren Städten ziemlich gut, auf dem Land oder in abgelegenen Gebieten ist dies jedoch nicht der Fall. So empfiehlt sich der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung und die Mitnahme einer Reiseapotheke, über deren Zusammensetzung Sie Ihr Arzt berät.