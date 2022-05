Kolumbien Mietwagenrundreise

Ruinen, koloniale Bauten, moderne Städte, Kaffeeplantagen und Indiomärkte – in Kolumbien gibt es unglaublich viel zu entdecken! Wissen Sie auf Reisen immer vorher, was Sie gerade fasziniert, wo Sie eventuell etwas länger bleiben möchten? Kolumbien Mietwagenrundreisen geben Ihnen genau die Zeit, die Sie benötigen. Ihre Route liegt zwar bereits vor, weil Ihre Hotels in Kolumbien gebucht sind – aber es bleibt immer genug Zeit, um hier noch ein wenig zu bummeln und dort noch einen Kaffee zu geniessen. Medellin, San Agustin und Popayan warten auf Sie! Lassen Sie sich Ihre Mietwagenrundreise durch Kolumbien von unseren Kolumbien Spezialisten nach Ihren Wünschen zusammenstellen.