Kolumbien Kolonialstädte – Geschichte pur erleben

Nur etwa vier Autostunden von Kolumbiens Hauptstadt entfernt, finden Sie im schmucken Kolonialdorf Villa de Leyva eine der schönsten Ansammlungen kolonialer Häuser in ganz Kolumbien. Dieses einst in erster Linie von Mönchen besiedelte Fleckchen Land gibt Ihnen das Gefühl, in der Zeit zurückgereist zu sein und macht es möglich, eine einmalige Atmosphäre zu geniessen. Ebenfalls ein Ort, an dem die Vergangenheit lebendig zu sein scheint, ist das Dorf Barichara am Fluss Rio Suárez, welches solch herausragende Bauwerke wie die imposante Kirche Iglesia de la Inmaculada Conepción und die Kapelle San Antonio beherbergt. In Kolumbien ist die nächste Sehenswürdigkeit nie weit entfernt. Freuen Sie sich auf ein Land mit gastfreundlichen Bewohnern, vielen hübschen Gebäuden und einer überragenden Natur, die nachhaltig begeistert.