Halbinsel Valdés ab Trelew

Halbinsel Valdés (F)

Ganztägiger Ausflug auf die Halbinsel Valdés. Besuch der Seelöwen und Seeelefanten. Von Juni bis Mitte Dezember können auch Wale beobachtet werden (fakultativer Whalewatching Ausflug in Puerto Piramides). Später erreichen Sie Punta Cantor an der Küste, wo Sie eine schönen Panoramablick auf die Lagune Caleta Valdes haben. Mit etwas Glück sehen Sie unterwegs Guanacos, Störche, Füchse und verschiedene Vögel. Am späten Nachmittag Ankunft im Hotel in Puerto Piramides.