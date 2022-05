Geheimnisvoller Süden ab Lima

Lima - Paracas

Vormittags werden Sie im Hotel abgeholt und begeben sich auf den Weg nach Paracas. Am Nachmittag erreichen Sie den Flughafen von Pisco. In einer kleinen Sportmaschine unternehmen Sie einen Flug über die Nazca Linien, die nur aus der Luft zu erkennen sind. Gegen Abend kommen Sie in Paracas an.