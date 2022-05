explora Atacama

Das Hotel verfügt über ein Restaurant, in dem à la explora alles frisch zubereitet und serviert wird, eine Bar, eine Bibliothek, eine Boutique, 4 Swimmingpools (davon einer beheizt), Sauna, Hamman/Türkisches Bad und zwei einzigartige Massageräume in einem 150 Jahre alten Lehmhaus. Einzigartig ist die private Sternenwarte, welche nur den Hotelgästen zur Verfügung steht. Auch hier steht das Konzept des "Zusammensein" im Vordergrund, weswegen WLAN und Fernseher nur in den öffentlichen Räumen verfügbar sind.

Der wichtigste Teil dieser Unterkunft bilden die über 50 angebotenen Aktivitäten. Wählen Sie zwischen einem ganztägigem Ausflug oder zwei halbtägigen Exkursionen aus, um die Umgebung zu Fuss, per Fahrrad oder auch im Allradfahrzeug erkunden zu können. Die Touren finden jeweils in Kleingruppen von maximal 8 Personen statt. Die eigens durch explora ausgebildeten Guides warten jeweils am Abend in der Hotel Lounge, um mit den Gästen den nächsten Tag zu planen und diesen nach deren Wünschen zu gestalten.