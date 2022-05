El Norte fantástico ab Buenos Aires

1 . Tag Buenos Aires Ankunft und Empfang am Flughafen und Transfer zu Ihrem Hotel. Anschliessend Stadtrundfahrt zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten von Buenos Aires: Plaza de Mayo, Regierungspalast, Cabildo, die Kathedrale Metropolitana, Avenida de Mayo, Kongressgebäude, Theater Colón, La Boca, Palermo, das Planetarium und Recoleta. Anschliessend werden Sie zu Ihrem Hotel zurück gebracht. Abends Transfer zu El Querandí für eine Dinnershow, bei der Sie die Anziehungskraft des Tangos geniessen können.

2 . Tag Buenos Aires – Salta (F) Transfer zum Flughafen für den vorgesehenen Flug nach Salta. Ankunft und Transfer zum Hotel. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch die schöne Kolonialstadt.

3 . Tag Salta – Cachi - Cafayate (F) Die heutige Tour führt Sie über Berghänge und Schluchten durch die Calchaquí-Täler nach Cachi. Unterwegs durchqueren Sie die Recta del Tin Tin und den Nationalpark Los Cardones. Weiterfahrt von Cachi nach Cafayate über Sedantas, Angastaco sowie die Quebrada de las Flechas (Schlucht der Pfeile), einer einzigartigen Gesteinsformation. Ankunft im von Weingärten umgebenen Cafayate, wo namhafte Weine gekeltert werden.

4 . Tag Cafayate – Salta (F) Am Vormittag kurze Tour durchs Dorf inklusive Besichtigung einer Weinkellerei. Nach dem Mittagessen Abfahrt nach Salta durch die Quebrada de las Conchas mit eigenartigen Gesteinsformationen.

5 . Tag Salta – San Antonio de Los Cobres – Purmamarca (F) Frühe Entdeckungsreise durch die Quebrada del Toro nach San Antonio de los Cobres. Entlang dieses Weges fährt der Zug in die Wolken mit seinen Viadukten, Tunneln und Serpentinen. Ankunft in San Antonio de los Cobres, wo Sie Zeit für ein Mittagessen haben. Anschliessend Weiterfahrt durch die Puna nach Salinas Grandes und über die Cuesta de Lipán wieder bergab nach Purmamarca, einem typischen Dorf am Fusse des Cerro de Siete Colores (Berg der sieben Farben).

6 . Tag Purmamarca – Quebrada de Humahuaca – Salta (F) Heute geniessen Sie einen Tagesausflug in die Quebrada de Huamaca mit ihren typischen, farbenfrohen Dörfern wie Purmamarca, Tilcara, Uquía und Humahuaca. Auf dem Rückweg halten wir in Maimará und San Salvador de Jujuy, wo wir kurz den Hauptplatz, den Stadtrat, sowie das Regierungsgebäude besichtigen. Abends kommen Sie in Salta an.

7 . Tag Salta – Iguazú (F) Am Nachmittag Transfer zum lokalen Flughafen für den vorgesehenen Flug nach Puerto Iguazú. Ankunft und Transfer zum Hotel.

8 . Tag Puerto Iguazú (F) Besuchen Sie heute auf der Ganztagestour die Iguazú-Wasserfälle auf der argentinischen Seite, die von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurden und eines der sieben modernen Naturwunder sind. Sie besichtigen die „Garganta del Diablo" (Teufelsschlund) und wandern auf dem Rundgang des Nationalparks. Gegen Abend erfolgt der Transfer zurück zum Hotel.

9 . Tag Iguazú – Buenos Aires (F) Am Morgen Ausflug vom Hotel zum Nationalpark Foz do Iguaçu auf der brasilianischen Seite. Am Nachmittag Transfer zum Flughafen für Ihren Flug nach Buenos Aires. Dort werden Sie wiederum erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren.