El Calafate

Die Kleinstadt in Patagonien ist der Ausgangspunkt zum gewaltigen Perito Moreno Gletscher.



Der Los Glaciares Nationalpark ist einer der Höhepunkte jeder Argentinien-Reise. Der Anblick des Perito Moreno Gletschers mit seinem prachtvollen Eismeer und den sich darin spiegelnden Farben ist atemberaubend. Insgesamt vierzehn vom Patagonischen Eisfeld genährte Hauptgletscher schürfen hier nach Osten und kalben in die argentinischen Andenflussseen. Dabei stürzen hochhausgrosse Eisnadeln unter urweltlichem Getöse in den smaragdgrünen See und schwimmen als soeben geborene Eisberge taumelnd davon. Wunderbar ist auch der Spegazzini Gletscher vom Boot aus anzusehen. Wie ein breiter, alles fressender Eisstrom kommt er über den Berghang herab und mündet spektakulär in das türkisfarbene Wasser des Lago Argentino.