Einzigartige Landschaft der kargen Ostanden ab Salta

Auf der Fahrt nach Norden Besuch von Tilcara mit seiner präkolumbischen Festung und dem archäologischen Museum. In der Kapelle von Uquia wird deutlich, dass diese Region einmal zu Peru gehörte. Die Gemälde werden der berühmten Cuzco-Schule zugeordnet. Weiterfahrt vorbei an den typischen Lehmhäusern und Indigenen Dörfern in die bekannte Humahuaca Schlucht. Die bizarren und vielfarbigen Gesteinsformationen werden tief vom Rio Grande eingeschnitten. Nach Erledigung Ihrer Zollformalitäten wartet unser bolivianische Repräsentant zur Weiterfahrt nach Tupiza auf Sie. Auch hier bestimmen satte Erdtöne die Farbenpalette.

Tupiza - Uyuni Salzsee (F, M, A)

Am Morgen werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und machen sich bereit für Ihren Ausflug zum 11000 m² grossen Uyuni Salzsee. Sie reisen mitten auf den Salzsee zur Fischinsel «Incawasi», welche mit gigantischen Kakteen bedeckt ist. Nach dem Mittagessen auf dem Salzsee haben Sie die Gelegenheit, viele einzigartige Fotos zu machen. Die kristallenen Salzachtecke, der klare Himmel und die Kakteen machen diesen Ort einzigartig. Danach setzen Sie Ihre Reise in Richtung Uyuni fort. Nach einem langen und unvergesslichen Tag kommen Sie am Abend in Ihrem Hotel an.