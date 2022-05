Ecuador Variado ab Guayaquil

Ankunft in Guayaquil und Transfer zum Hotel.

Ankunft in Guayaquil

Sie verlassen Guayaquil und fahren nach Cuenca, Ecuadors drittgrösste Stadt. Während einer Stadtrundfahrt lernen Sie die Kulturmetropole Ecuadors kennen, anschliessend besuchen Sie eine Panamahut Fabrik. Am Nachmittag haben Sie Zeit, die Stadt selbst zu erkunden.

Am Morgen verlassen Sie Cuenca und fahren weiter Richtung Norden, nach Alausi. Hier startet die eindrucksvolle Fahrt mit der Andenbahn über die Nariz del Diablo - Teufelsnase. Durch mehrere Spitzkehren führt die Strecke im Zickzackkurs bis ins 100m tiefere Steilwandtal des Chanchán-Flusses nach Sibambe. Nach einer kurzen Pause geht es wieder zurück nach Alausí. Anschliessend Weiterfahrt in den Norden nach Riobamba.

Heute fahren Sie zum höchsten Berg Ecuadors, dem Chimborazo (6310m). Sie können bis zur letzten Schutzhütte aufsteigen. Am Nachmittag erreichen Sie Baños. Das beschauliche Bergstädtchen wird auch als "Tor zum Dschungel" bezeichnet, da hier das Hochland allmählich in die Dschungelregion übergeht.

Heute machen Sie einen Ausflug in die malerische Umgebung von Baños mit ihren zahlreichen Wasserfällen. Nach Rückkehr haben Sie Zeit, bei einem Spaziergang die idyllische Kleinstadt Baños zu erkunden. Danach fahren Sie zu einem Aussichtspunkt in Baños, von wo aus Sie eine tolle Sicht auf den aktiven Vulkan Tungurahua haben.

Heute heisst es für Sie früh aufstehen. Sie fahren um 5.30 Uhr mit dem Kanu zu einer Salzlecke, die als Lockmittel für Vögel dient. Anschliessend besuchen Sie eine indigene Gemeinde und fahren mit Ihrem Kanu weiter um eine ca. 1,5 stündige Wanderung im Jatun Sacha Reservat zu machen. Ausserdem besuchen Sie das Dschungelstädtchen Misahualli wo Sie in einem kleinen Restaurant ein typisches Mittagessen serviert bekommen und am Strand die Kapuzineräffchen beobachten können.

Archidona – Papallacta (F)

Nach dem Frühstück verlassen Sie die Lodge und fahren in Richtung Papallacta. Auf dem Weg besuchen Sie die Guango Lodge, wo Sie verschiedene Vogelarten beobachten können. In Papallacata geniessen Sie die Zeit zur freien Verfügung. Lassen Sie die Seele baumeln und entspannen Sie in den Thermalquellen.