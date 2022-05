Der kleine Norden ab La Serena

Sie übernehmen den Mietwagen am Flughafen von La Serena und fahren dann zu Ihrer Unterkunft. Erkundigen Sie am Nachmittag die Umgebung.

Die heutige Fahrt führt Sie ins Elquital, ein schmaler, fruchtbarer Streifen Land inmitten einer Halbwüstenregion. In dem grünen Tal wachsen Gemüse, Papayas, Lucumas, Chirimoyas und Weintrauben – in ansonsten sehr trockener Umgebung mit Berghängen voller Kakteen. Besondere Spezialität des Elquitals ist der Pisco, ein chilenische

La Serena (F)

Fakultativer Ausflug zur Isla Damas. Sie fahren von La Serena in Richtung Norden bis zur kleinen Bucht «Los Choros» im Gebiet des Humboldt-Pinguin-Natur-Reservates. Dort steigen Sie in kleine Boote um und fahren bis zur Insel Isla Damas. Auf dem Weg dorthin kommen Sie an mehreren kleinen Inseln vorbei, auf denen Humboldt-Pinguine, Seelöwen und Kormorane leben, die Sie vom Boot aus in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können. Auf der unbewohnten Isla Damas angekommen, können Sie sich am weissen Sandstrand ausruhen oder eine Picknickpause einlegen und einen Spaziergang unternehmen. Highlight des Tages sind die Delfine, die nahe der Insel leben und sich mit etwas Glück während der Hin- und Rückfahrt beobachten lassen. Rückfahrt nach La Serena gegen Abend.