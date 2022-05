Brasil Classico ab Rio de Janeiro

1 . Tag Zürich und Abflug Nachtflug mit TAP via Lissabon nach Rio de Janeiro.

2 . Tag Rio de Janeiro Ankunft in Rio am Morgen. Darauf werden Sie zu Ihrem Hotel gefahren.

3 . Tag Rio de Janeiro Die ganztägige Tour durch die Sambametropole führt Sie am Morgen mit der Zahnradbahn durch den tropischen Tijuca-Regenwald zum Corcovado mit seiner 38 m hohen Christusstatue. Das Mittagessen geniessen Sie in einer typisch brasilianischen Churrascaria. Am Nachmittag bringt Sie die Gondelbahn zum Zuckerhut. Von hier haben Sie eine fantastische Sicht auf Rio und die Copacabana.

4 . Tag Rio de Janeiro Geniessen Sie den Tag zur freien Verfügung in Brasiliens heimlicher Hauptstadt. Besuchen Sie am Abend zum Beispiel eine der bekannten Sambashows (fakultativ).

5 . Tag Rio de Janeiro - Iguaçu Am Mittag Flug nach Iguaçu. Am Flughafen werden Sie erwartet und zu Ihrem Hotel gebracht. Anschliessend Besuch des Nationalparks und der weltberühmten Wasserfälle auf der brasilianischen Seite. Je nach Wasserstand stürzen ca. 250 einzelne Fälle auf einer Länge von rund 4 km 50-90 Meter in die Tiefe. Die Brasilianer sagen: «Argentinien hat die Wasserfälle, aber wir haben die Aussicht». Und das stimmt, denn 80% der Iguaçu Wasserfälle liegen auf der argentinischen Seite des Iguacu Flusses, aber von der brasilianischen Seite aus sieht man sie am besten.

6 . Tag Iguaçu Morgens Besuch der argentinischen, nicht weniger eindrücklichen Seite der Fälle. Hier können Sie von einem Steg aus, der direkt oberhalb der Fälle verläuft, die eindrückliche Wucht der gigantischen Wassermassen aus der Nähe betrachten. Nachmittag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie zum Beispiel einen Ausflug zum Staudamm von Itaipu oder einen Helikopter-Flug über die Fälle (fakultativ).

7 . Tag Iguaçu - Manaus – Amazonas Am Morgen Flug nach Manaus, der Dschungel- Metropole im Amazonasgebiet. Mit Bus und Boot gelangen Sie zu Ihrer Lodge.

8 . Tag Amazonas Erleben Sie die üppige Tier- und Pflanzenwelt bei verschiedenen Ausflügen in den Amazonas mit dem Boot oder zu Fuss. Sie sehen unter anderem riesige Lianen, Balsa- und Mahagonibäume, Wasserschweine, Papageien, Tukane und Kaimane. Bei Besuchen in lokalen Siedlungen werden Sie sich mit der Lebensweise der Einheimischen vertraut machen können. Selbstverständlich darf bei diesem Aufenthalt auch das spezielle «Meeting of the Waters», der Zusammenfluss des Rio Solimões und des Rio Negro, nicht fehlen. Durch den unterschiedlichen Sedimentsgehalt der beiden Flüsse bietet sich ein einmaliges Farbschauspiel. Die unterschiedliche Färbung des Wassers dehnt sich im Amazonas über sechs Kilometer weit aus, bevor es sich endgültig vermischt.

9 . Tag Amazonas - Manaus Transfer mit Boot und Bus zum Stadthotel in Manaus. Erkunden Sie die Stadt auf eigene Faust und besuchen Sie zum Beispiel das berühmte Opernhaus. Dieses Gebäude erinnert noch heute an den ehemaligen Reichtum, den diese Stadt vor Jahrzehnten durch den Kautschukboom erlebt hat.

10 . Tag Manaus - Brasilia Transfer zum Flughafen und Flug nach Brasilia. Dass diese Stadt in Form eines Flugzeuges gebaut wurde, können Sie aus der Luft beim Anflug am besten beobachten.

11 . Tag Brasilia - Salvador da Bahia Das futuristische Brasilia – eine Hauptstadt auf dem Reisbrett entworfen und 1960 nach nur vierjähriger Bauzeit eingeweiht. Aufgrund seiner einzigartigen Architekturgeschichte gehört Brasilia seit 1987 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Während der Stadtrundfahrt lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennen. Abends Flug nach Salvador.

12 . Tag Salvador da Bahia Salvador ist die Hauptstadt des Bundesstaates Bahia. Hier haben sich die Kulturen und Rassen des Landes vermischt und es entstand genau das, was Brasilien ausmacht: Ein lebensfrohes Völkergemisch. Salvador besteht aus einer Unterstadt, die auf der Höhe des Meeresspiegels liegt und einer Oberstadt, die zu Fuss über Treppen oder per Aufzug erreichbar ist. In der Unterstadt befindet sich Salvadors sehenswerter Kunstgewerbemarkt, der Mercado Modelo. Häufig in der Unterstadt anzutreffen sind auch die Capoeira-Tänzer. Capoeira ist ein Kampftanz, der ursprünglich von Sklaven entwickelt wurde. Der Tanz wird von Berimbaus (Ein-Saiten- Instrumente) begleitet. In der Oberstadt schmücken unzählige Kirchen das Stadtbild, das Kloster São Francisco de Assis und die Kirche Nosso Senhor do Bonfim sind besonders eindrucksvoll. Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie das historische Salvador mit seiner kolonialen Altstadt kennen. Der Altstadtkern Pelourinho wurde in den letzten Jahren liebevoll restauriert. Dort wo ehemals der Sklavenmarkt stattfand, ist heute ein Treffpunkt vieler Künstler und Kunsthandwerker.

13 . Tag Salvador da Bahia Ganzer Tag zur freien Verfügung in Salvador. Geniessen Sie die fröhliche Atmosphäre und erleben Sie das bunte Treiben an einem der Stadtstrände.

14 . Tag Salvador da Bahia - Zürich Am Abend Flug mit TAP via Lissabon nach Zürich.