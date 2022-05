Belmond Las Casitas del Colca

Belmond Las Casitas ist ein echtes Kleinod. Die luxuriösen Bungalows und der beeindruckende Spabereich liegen ruhig und friedlich am Colca Canyon. Hier entspannen sich Besucher der Anden in stilvollem Ambiente.

Die 20 Bungalows bieten einen Rückzugsort, der sich wunderbar in die natürliche Umgebung einpasst und die Gäste die ganz eigene Schönheit des Landes spüren lässt. Entdecken Sie die beeindruckenden Kondore, die über der Anlage ihre Kreise ziehen, schlendern Sie über die weitläufigen Felder oder besuchen Sie den hoteleigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Verbringen Sie Stunden der Harmonie in der beeindruckenden Natur und lernen Sie die warmherzigen Menschen kennen, die in diesem üppigen Tal leben. Hier haben Sie jede Menge Zeit für sich und können selbst entscheiden, wie viel oder wie wenig Sie unternehmen wollen. Das Restaurant befindet sich im Hauptgebäude. Geniessen Sie zum Abendessen peruanische Klassiker und verlockende Spezialitäten, die der Küchenchef und seine Crew mit Zutaten aus dem eigenen Biogarten zubereiten. Die Lobby Bar ist der ideale Ort, um sich nach einer Wanderung durch den Canyon zu entspannen. Stossen Sie mit einem erfrischenden Cocktail oder einer süssen hausgemachten Limonade auf Ihr Abenteuer an.