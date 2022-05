Das Awasi Patagonia wurde im November 2013 eröffnet und bietet den wohl höchsten Komfort den es im Gebiet vom Torres del Paine Nationalpark gibt. Am selben Ort wo vor über 140 Jahren Florence Dixie campierte, können heute die Gäste vom Awasi den atemberaubenden Blick auf das majestätische Torres del Paine Massiv geniessen. Es erwarten Sie unvergessliche Erlebnisse in einem der schönsten Ecken Südamerikas. Ein dichter Urwald von Lenga und Ñire Bäumen schützt den Ort vom starken patagonischen Wind. Die einheimische Fauna bleibt in diesen Wäldern geschützt und ermöglicht den Herden von Guanacos, Nandus, Andenfüchsen, Kondoren und Pumas einen idealen Lebensraum. Awasi ist die einzige Unterkunft welche den Gästen zu 100% einen maasgeschneiderten Aufenthalt mit privaten Ausflügen ermöglicht.

Am Rande des Torres del Paine Nationalpark gelegen mit idealem Anschluss an alle Sehenswürdigkeiten. Ca. 1.5 Stunden von Puerto Natales und 4 Stunden von Punta Arenas entfernt. Hotel: Das Hauptgebäude hat eine Bar, ein Gourmetrestaurant, eine grosse Terrasse sowie einen gemütlichen Aufenthaltsraum, wo die Gäste die Möglichkeit haben sich auszutauschen oder einfach in Ruhe bei einem Drink zu entspannen. WLAN ist in den öffentlichen Bereichen kostenlos verfügbar.