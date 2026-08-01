FC Barcelona ab Barcelona
FC Barcelona ab Barcelona
Preis auf Anfrage
ab/bis Barcelona
Highlights:
- Gegründet: 29 November 1899
- Stadion: Camp Nou
- Plätze: 99'354
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Schweiz - Barcelona
Individuelle Anreise nach Barcelona und Check-in im Hotel.
Individuelle Anreise nach Barcelona und Check-in im Hotel.
Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.
2. Tag Fussballspiel - Camp Nou
Besuch des Camp Nou mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.
3. Tag Barcelona - Schweiz
Individuelle Rückreise in die Schweiz.
Individuelle Rückreise in die Schweiz.
Wichtiger Hinweis:
Für die Einreise nach Spanien benötigen Sie eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass.
Sport Live 3 Tage ab / bis Barcelona
- - 2 Übernachtungen in einem zentralen Mittelklassehotel
- - Frühstück
- - Sitzplatzticket
- - Telefonischer Pikett Dienst 24/7
- - ausführliche Reiseunterlagen
- - Annullations -und Assistance Versicherung
- - Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
- - individuelle An- & Abreise
- - Höhere Ticketkategorie
- - Zusatznächte
- - Ausflüge
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage