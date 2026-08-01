FC Barcelona ab Barcelona

Schon aus der Ferne beeindruckend, von innen einfach nur gigantisch: Das Camp Nou des FC Barcelona ist das grösste Stadion Europas und das grösste Vereinsstadion der Welt. Knapp 100‘000 Menschen müssen kommen, um alle Plätze zu belegen. Wer eine Karte hat, wird dann höchstwahrscheinlich mit Genussfussball der edelsten Sorte verwöhnt.











Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:



FC Barcelona - Athletic Bilbao / 15.08.

– 17.08.2026

FC Barcelona - Rayo Vallecano / 29.08. – 31.08.2026

FC Barcelona – Racing Santander / 15.09. – 17.09.2026

FC Barcelona - FC Getafe / 10.10. – 12.10.2026

FC Barcelona - Real Madrid / 24.10. – 26.10.2026

FC Barcelona - Deportivo Alaves / 31.10. – 02.11.2026

FC Barcelona - FC Villarreal / 21.11. – 23.11.2026

FC Barcelona - Celta Vigo / 05.12. – 07.12.2026

FC Barcelona - Real Sociedad / 19.12.

– 21.12.2026

FC Barcelona - FC Elche / 16.01. – 18.01.2027

FC Barcelona - FC Valencia / 30.01. – 01.02.2027

FC Barcelona - Atletico Madrid / 06.02.- 08.02.2027

FC Barcelona - UD Levante / 20.02. – 22.02.2027

FC Barcelona - Betis Sevilla / 06.03. – 08.03.2027

FC Barcelona – Deportivo / 13.03. – 15.03.2027

FC Barcelona - FC Sevilla / 03.04. – 05.04.2027

FC Barcelona - RCD Espanyol / 17.04. – 19.04.2027

FC Barcelona - CA Osasuna / 01.05. – 03.05.2027

FC Barcelona – FC Malaga / 22.05. – 24.05.2027