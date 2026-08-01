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FC Barcelona ab Barcelona

Schon aus der Ferne beeindruckend, von innen einfach nur gigantisch: Das Camp Nou des FC Barcelona ist das grösste Stadion Europas und das grösste Vereinsstadion der Welt. Knapp 100‘000 Menschen müssen kommen, um alle Plätze zu belegen. Wer eine Karte hat, wird dann höchstwahrscheinlich mit Genussfussball der edelsten Sorte verwöhnt.





Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:

FC Barcelona - Athletic Bilbao / 15.08.

– 17.08.2026
FC Barcelona - Rayo Vallecano / 29.08. – 31.08.2026
FC Barcelona – Racing Santander / 15.09. – 17.09.2026
FC Barcelona - FC Getafe / 10.10. – 12.10.2026
FC Barcelona - Real Madrid / 24.10. – 26.10.2026
FC Barcelona - Deportivo Alaves / 31.10. – 02.11.2026
FC Barcelona - FC Villarreal / 21.11. – 23.11.2026
FC Barcelona - Celta Vigo / 05.12. – 07.12.2026
FC Barcelona - Real Sociedad / 19.12.

– 21.12.2026
FC Barcelona - FC Elche / 16.01. – 18.01.2027
FC Barcelona - FC Valencia / 30.01. – 01.02.2027
FC Barcelona - Atletico Madrid / 06.02.- 08.02.2027
FC Barcelona - UD Levante / 20.02. – 22.02.2027
FC Barcelona - Betis Sevilla / 06.03. – 08.03.2027
FC Barcelona – Deportivo / 13.03. – 15.03.2027
FC Barcelona - FC Sevilla / 03.04. – 05.04.2027
FC Barcelona - RCD Espanyol / 17.04. – 19.04.2027
FC Barcelona - CA Osasuna / 01.05. – 03.05.2027
FC Barcelona – FC Malaga / 22.05. – 24.05.2027

FC Barcelona ab Barcelona
Preis auf Anfrage
ab/bis Barcelona
Highlights:
- Gegründet: 29 November 1899
- Stadion: Camp Nou
- Plätze: 99'354
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Schweiz - Barcelona

Individuelle Anreise nach Barcelona und Check-in im Hotel.

Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

2. Tag Fussballspiel - Camp Nou

Besuch des Camp Nou mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

3. Tag Barcelona - Schweiz

Individuelle Rückreise in die Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

Für die Einreise nach Spanien benötigen Sie eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass.

Sport Live 3 Tage ab / bis Barcelona
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • - 2 Übernachtungen in einem zentralen Mittelklassehotel
  • - Frühstück
  • - Sitzplatzticket
  • - Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • - ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • - Annullations -und Assistance Versicherung
  • - Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • - individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • - Höhere Ticketkategorie
  • - Zusatznächte
  • - Ausflüge

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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