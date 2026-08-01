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Real Madrid ab Madrid

Die spanische Hauptstadt ist ein absolutes Muss für jeden Fan und das Estadio Santiago Bernabéu das höchste der Gefühle. Das traditionelle Stadion ist die Heimat von Real Madrid, einem der berühmtesten und erfolgreichsten Vereine der Welt. Ein kurzer Blick in die Vitrine? Mehr als 30 nationale Mannschaften und so viele Triumphe in der Champions-League bzw. im Europapokal der Landesmeister wie kein anderes Team.




Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:

Real Madrid - Real Sociedad / 15.08.

– 17.08.2026
Real Madrid - FC Malaga / 29.08. – 31.08.2026
Real Madrid - Rayo Vallecano / 12.09. – 14.09.2026
Real Madrid - FC Villarreal / 10.10. – 12.10.2026
Real Madrid - FC Sevilla / 17.10. – 19.10.2026
Real Madrid - Celta Vigo / 21.11. – 23.11.2026
Real Madrid - Deportivo Alaves / 28.11. – 30.11.2026
Real Madrid - CA Osasuna / 12.12. – 14.12.2026
Real Madrid - FC Getafe / 02.01.

– 04.01.2027
Real Madrid - UD Levante / 09.01. – 11.01.2027
Real Madrid - Betis Sevilla / 23.01. – 25.02.2027
Real Madrid - Athletic Bilbao / 13.02. – 15.02.2027
Real Madrid - FC Valencia / 27.02. – 01.03.2027
Real Madrid - RCD Espanyol / 13.03. – 15.03.2027
Real Madrid - Atletico Madrid / 03.04. – 05.04.2027
Real Madrid - FC Elche / 20.04. – 22.04.2027
Real Madrid - FC Barcelona / 08.05. – 10.05.2027
Real Madrid – Racing Santander / 15.05. – 17.05.2027
Real Madrid - Deportivo / 29.05. – 31.05. 2027

Real Madrid ab Madrid
Preis auf Anfrage
ab/bis Madrid
Highlights:
- Gegründet: 06. März 1902
- Stadion: Santiago Bernabéu
- Plätze: 81'044
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Schweiz - Madrid

Individuelle Anreise nach Madrid und Check-in im Hotel.

Geniessen Sie die verfügbare Zeit um die Stadt zu erkunden.

2. Tag Fussballspiel - Estadio Santiago Bernabéu

Besuch des Estadio Santiago Bernabéu mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

3. Tag Madrid - Schweiz

Individuelle Rückreise in die Schweiz.

Wichtiger Hinweis:

Für die Einreise nach Spanien benötigen Sie eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass.

Sport Live 3 Tage ab / bis Madrid
Im Arrangementpreis inbegriffen:
  • - 2 Übernachtungen in einem zentralen Mittelklassehotel
  • - Frühstück
  • - Sitzplatzticket
  • - Telefonischer Pikett Dienst 24/7
  • - ausführliche Reiseunterlagen
Nicht im Arrangementpreis inbegriffen:
  • - Annullations -und Assistance Versicherung
  • - Auftragspauschale von CHF 100.00 pro Rechnung
  • - individuelle An- & Abreise
Gegen Aufpreis:
  • - Höhere Ticketkategorie
  • - Zusatznächte
  • - Ausflüge

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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