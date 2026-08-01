Real Madrid ab Madrid

Die spanische Hauptstadt ist ein absolutes Muss für jeden Fan und das Estadio Santiago Bernabéu das höchste der Gefühle. Das traditionelle Stadion ist die Heimat von Real Madrid, einem der berühmtesten und erfolgreichsten Vereine der Welt. Ein kurzer Blick in die Vitrine? Mehr als 30 nationale Mannschaften und so viele Triumphe in der Champions-League bzw. im Europapokal der Landesmeister wie kein anderes Team.









Folgend die Heimspiele der Saison 2026/2027:



Real Madrid - Real Sociedad / 15.08.

– 17.08.2026

Real Madrid - FC Malaga / 29.08. – 31.08.2026

Real Madrid - Rayo Vallecano / 12.09. – 14.09.2026

Real Madrid - FC Villarreal / 10.10. – 12.10.2026

Real Madrid - FC Sevilla / 17.10. – 19.10.2026

Real Madrid - Celta Vigo / 21.11. – 23.11.2026

Real Madrid - Deportivo Alaves / 28.11. – 30.11.2026

Real Madrid - CA Osasuna / 12.12. – 14.12.2026

Real Madrid - FC Getafe / 02.01.

– 04.01.2027

Real Madrid - UD Levante / 09.01. – 11.01.2027

Real Madrid - Betis Sevilla / 23.01. – 25.02.2027

Real Madrid - Athletic Bilbao / 13.02. – 15.02.2027

Real Madrid - FC Valencia / 27.02. – 01.03.2027

Real Madrid - RCD Espanyol / 13.03. – 15.03.2027

Real Madrid - Atletico Madrid / 03.04. – 05.04.2027

Real Madrid - FC Elche / 20.04. – 22.04.2027

Real Madrid - FC Barcelona / 08.05. – 10.05.2027

Real Madrid – Racing Santander / 15.05. – 17.05.2027

Real Madrid - Deportivo / 29.05. – 31.05. 2027