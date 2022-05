Schweden im Winter

Ein schwedischer Winter ist zwar meistens sehr kalt und bringt Eis und Schnee. Aber es ist auch eine romantische Jahreszeit, die Sie in einem wohlig warmen und gemütlichen Hotel so richtig geniessen können. Unser umfassendes Angebot an Schweden Winterhotels bietet Ihnen Romantik und Komfort an den schönsten Orten im Land. Vielleicht sind Sie zu Beginn oder gegen den Schluss Ihrer Schweden Reisen in einer Grossstadt wie Göteborg oder der Hauptstadt Stockholm. Dort haben wir luxuriöse Hotels internationaler Ketten oder auch Designhotels im Sortiment. Für Ihre Reise aufs Land mit einem praktischen Mietwagen stehen Ihnen beispielsweise komplett ausgestattete Ferienhäuser, kleine, aber gemütliche Hütten an einem einsamen See, praktischen Motels, ausgesuchte Lodges oder sogar das weltberühmte Icehotel zur Auswahl. In unserem Hotelangebot finden Sie sicherlich die richtige Wahl für Sie und Ihre Familie. Für Ihren Nachwuchs ist eine Schweden Winterreise auch ein Besuch im Land eines Kinderidols: Pippi Langstrumpf ist in Schweden allgegenwärtig. Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpfs Schöpferin, bezeichnete Schweden einmal als «schönstes Land der Erde». Fahren Sie nach Schweden in die Ferien und überzeugen Sie sich selbst. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung und Organisation Ihrer Reise. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.