Reif für die Insel ab Tromsö

1 . Tag 1. Tag: Zürich–Tromsø Linienflug nach Tromsø, kurzer Transfer mit dem Flughafenbus ins Zentrum. 2 Übernachtungen in der «Nordlichtmetropole» Tromsø, in einem guten und zentral gelegenen Mittelklasshotel.

2 . Tag 2. Tag: Tromsø Erkunden Sie Tromsø mit den interessanten Museen. Eine Fülle an Ausflugsmöglichkeiten erwartet Sie. Bis Ende Januar werden zudem Walsafaris angeboten, mit oder ohne Übernachtung in den Lyngenalpen oder in Skjervøy. Auch eine Kombination mit einer Hurtigrutenfahrt ist möglich.

3 . Tag 3. Tag: Tromsø–Uløya (Montag–Freitag) Am Nachmittag Fahrt mit einem Kleinbus dem Balsfjord entlang zur Arctic Panorama Lodge. Am frühen Abend erreichen Sie Rotsund, von wo Sie mit der Fähre zur Insel Uløya übersetzen. Hier auf Uløya finden Sie Ruhe und Entspannung in Natur pur, liebenswerte Gastgeber. Aud, die gute Fee des Hauses sorgt mit Herzblut fürs leibliche Wohl; Wir sind sicher, auch Sie werden von der gemütlichen Atmosphäre begeistert sein.

4-6 . Tag 4.–6. Tag: Uløya Klein und fein ist das Motto von Aud und Svein. Auch bei den Ausflügen wird auf Qualität statt Quantität gesetzt. Die Ausflüge finden in kleinen Gruppen statt, individuelle Wünsche können berücksichtigt werden. Auf der kleinen Insel können tolle Schneeschuhtouren unternommen werden, bei denen Sie mit herrlichen Panoramaaussichten belohnt werden und mit etwas Glück sogar einen Elch sichten. Aber auch Motor- oder Hundschlittentouren sind möglich, oder wie wäre es mit einer Nordlicht-Bootstour durch den Fjord? Im Jacuzzi mit Blick auf die Alpen lässt es sich nach sportlicher Betätigung herrlich entspannen.







AKTIVPROGRAMME



Nordlicht Spezial



Mit 4 Übernachtungen auf Uløya (Montag–Freitag) 14.12.2019–28.03.2020



Beim Programm «Nordlicht Spezial» verbringen Sie 3 Nächte in Tromsø und 4 Nächte (Montag–Freitag) auf der Insel Uløya. Der Gastgeber der Arctic Panorama Lodge hat ein abwechslungsreiches Ausflugspaket für Sie zusammengestellt. Zusätzlich zu den inbegriffenen Leistungen beim Programm «Reif für die Insel» sind unten stehende Ausflüge inbegriffen.



Schnupperweekend



Mit 3 Übernachtungen auf Uløya (Freitag–Montag) 18.12.2019–01.04.2020



Bei dieser Variante verbringen Sie 4 Nächte in Tromsø und 3 Nächte (Freitag–Montag) auf der Insel Uløya. Auch bei diesem Programm erwartet Sie ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm. Zusätzlich zu den inbegriffenen Leistungen beim Programm «Reif für die Insel» sind rechts unten Ausflüge inbegriffen.

7 . Tag 7. Tag: Uløya–Tromsø (Freitag) Nach einem gemütlichen Frühstück setzen Sie mit der Fähre aufs Festland über und fahren mit dem Kleinbus zurück nach Tromsø mit Ankunft am Nachmittag. Übernachtung in einem guten und zentral gelegenen Mittelklasshotel.