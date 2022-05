Nordkap und Lofoten ab Tromsö

1 . Tag Linienflug Zürich–Tromsø Mietwagenübernahme, Übernachtung in Tromsø. In der interessanten Stadt Tromsø, dem Tor zur Arktis, starteten einst die Expeditionen von berühmten Polarforschern wie z.B. Fridtjof Nansen und Roald Amundsen.

2 . Tag Tromsø–Hamn i Senja, 130 km & Fähre 1 h Über die Insel Kvaløya zur «Inselperle» Senja. Dicht der Küste entlang, vorbei an pittoresken Fischerdörfern, nach Hamn. Übernachtung in einer traumhaft schönen Bucht.

3 . Tag Hamn i Senja–Ringstad, 180 km & Fähre 1h40min Kurze Fahrt nach Gryllefjord zum Fährhafen. Fährpassage nach Andenes. (voraus. 17.05.–01.09.2019, genaue Daten bei Druck noch nicht bekannt), anschliessend der Westküste entlang via Sortland nach Ringstad. Geniessen Sie die herrliche Ruhe in diesem kleinen, abgeschiedenen Dorf an grandioser Lage am Meer.

4 . Tag Ringstad/Vesterålen Wir empfehlen einen Tagesausflug nach Nyksund. Das einst verlassene Fischerdorf hat nichts von seiner Mystik verloren! Von hier aus könnten Sie auch eine Wanderung auf dem berühmten «Königinnenweg» nach Stø unternehmen. Die Wanderung ist ein landschaftlicher Leckerbissen.

5 . Tag Ringstad–Mortsund, 215 km Fahrt via Stokmarknes (Hurtigrutenmuseum) in Richtung Lofoten, wo Sie 3 Nächte in einem komfortablen Rorbu im schön gelegenen Fischerdorf Mortsund verbringen.

6-7 . Tag Auf den Lofoten Ausflüge zu den pittoresken Fischerdörfern. Bis zu 1000 m hohe Berge ragen senkrecht aus dem Meer hinaus und die kleinen Fischerdörfer reihen sich wie an einer Perlenschnur an die Südküste.

8 . Tag Mortsund–Narvik, 270 km & 2 Fährpassagen Landschaftlich reizvolle Fahrt über zahlreiche Brücken und Unterwassertunnel nach Lødingen. Hier setzen Sie mit 2 Fährpassagen (1h25min) nach Skarberget über. Weiterfahrt nach Narvik.

9 . Tag Narvik–Rotsund/Uløya, 320 km & Fähre 30 Min. Durch das landschaftlich reizvolle «Troms-Gebiet» nach Rotsund, wo Sie mit der Fähre zur kleinen Insel Uløya übersetzen. Unterwegs Halt beim Polarzoo und bei der Lachstreppe. Übernachtung in einer schönen Lodge mit grossartigem Ausblick auf die Alpen und den Fjord. Inklusive Fährpassage und Abendessen.

10 . Tag Rotsund/Uløya–Skaidi, 270 km Nach einem gemütlichen Frühstück mit «erstklassiger Aussicht» überquren Sie mit der Fähre den Rotsund und fahren über das reizvolle Kvænangsfjell mit herrlichen Aussichten in Richtung Skaidi. In Alta lohnt sich ein Halt bei den Felszeichnungen.

11 . Tag Skaidi–Honningsvåg, 125 km Dem Porsangerfjord entlang nach Honningsvåg. Besuchen Sie das Nordkap, nehmen Sie an einer Vogelsafari teil oder unternehmen Sie eine kurze Wanderung; Sie werden mit einem prachtvollen Blick auf‘s «Horn» belohnt.

12 . Tag Honningsvåg–Tromsø mit Hurtigruten Um 05h45 heisst es «Leinen los». Die Fahrt mit der Hurtigruten ist ein interessanter Kontrast zur Fahrt über Land. Frühstück an Bord. Das Schiff bleibt stets in Küstennähe! Ankunft in Tromsø um 23h45.